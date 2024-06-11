Mudanya Belediyesi’nin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla tanıştırmak, sporu sevdirmek ve kendilerini geliştirmek amacıyla sürdürdüğü “Yaz Okulları” için başvurular başladı. BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin okulların kapanmasıyla birlikte düzenlediği yaz okulları kayıtları başladı. 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek başvuruların ardından, 15 farklı branşta gerçekleştirilecek kurslar 24 Haziran tarihinde başlayacak. Üç dönem olarak düzenlenecek olan yaz okullarında, futbol, voleybol, basketbol, badminton, hentbol, kick boks, masa tenisi, pilates, resim, drama, el sanatları, jimnastik, ritim, Fransızca, İngilizce ve Almanca kursları yer alacak.

Yaz okulları, Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi, Cumhuriyet Gençliği Spor ve Kültür Evi, İlçe Spor Salonu, Sedat Portakal Spor Tesisi, Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.

Yaz okulları ile ilgili kayıt işlemleri Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılacak. Detaylı bilgi 444 8 922 dahili 2405-2410 numaralar ile www.mudanya.bel.tr adresinden alınabilecek.

Kaynak: igf