Bursa'nın Mudanya ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının buluşma, toplantı ve eğitim faaliyetlerini yöneteceği modern bir yerleşke hazırlığı için kolları sıvayan Mudanya Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı. Yerleşkeyle birlikte emekli ve öğretmenler için de 'Emek Lokal' hizmete girecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde uzun süredir atıl durumda bulunan İlçe Stadyumu arkasındaki bina, kapsamlı dönüşümle sivil toplum kuruluşlarına yönelik yerleşke olarak yeniden hayat bulacak.

Mudanya'da sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, projenin kısa sürede tamamlanarak Mudanyalıların hizmetine sunulacağını söyledi. Kent yaşamına ve sosyal dayanışmaya önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Başkan Dalgıç, bu projeyle sivil toplumu desteklemenin yanı sıra, eğitim ve kültür alanında da ilçeye değer katacağını söyledi.

'EMEK LOKAL'DE BU STK YERLEŞKESİNDE OLACAK

Sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yapan Başkan Dalgıç, söz konusu projeyle uzun süredir kendi çabalarıyla faaliyet gösteren dernekleri tek bir çatı altında toplayacaklarını ifade ederek, sivil toplumla iş birliği halinde olan Mudanya Kent Konseyi'ni de yerleşkeye taşıma planları olduğunu anlattı. Başkan Dalgıç, derneklerin toplantı, eğitim ve etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir gösteri salonunun da olacağını ifade ederek, öğretmen ve emekliler içinde lokal müjdesi verdi. Başkan Dalgıç, ilçede uzun zamandır yokluğu hissedilen emekliler ve öğretmenlerin buluşma noktası olacak Emek Lokali’ni de yerleşke bünyesine dahil edeceklerini söyledi.