Mudanya Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen 'Geleneksel Sanatlar Keçe Atölyesi' etkinliği, öğretmenlere hem sanatı deneyimleme hem de eğitim ortamlarına taşıyacak ilham kazandırdı.

BURSA (İGFA)- Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Öğretmen Akademileri çalışmaları kapsamında düzenlediği 'Geleneksel Sanatlar Keçe Atölyesi' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atölyede öğretmenler, geleneksel el sanatlarımızdan keçe sanatını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, el emeğiyle üretmenin verdiği huzuru paylaşırken, sanatın eğitimdeki estetik ve ilham verici yönünü de yakından gözlemledi.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun ve HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül'ün de hazır bulunduğu etkinlikte üretim temelli öğrenmenin önemi vurgulanarak, mesleki gelişim süreçlerine kültürel ve sanatsal boyut kazandırmanın değeri öne çıkarıldı. Öğretmenler, geleneksel sanatları tanımanın yanı sıra bu birikimi sınıf ortamlarına yansıtma konusunda da önemli kazanımlar elde etti.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve katkı sunan öğretmenlere teşekkür etti.