Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikatta 150 personel görev aldı.

VAN (İGFA) - AFAD, bütünleşik afet yönetimi anlayışı ve 'Afetlere Hazır Türkiye' hedefi doğrultusunda hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre kayak merkezinde çığ meydana geldiği, çok sayıda vatandaşın kar kütlesi altında kaldığı, elektrik kesintisi yaşandığı ve telesiyejde mahsur kalan kişilerin bulunduğu varsayıldı.

Senaryo kapsamında olay bölgesine AFAD ekiplerinin yanı sıra Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), HAK Arama Kurtarma, Hayrat Arama Kurtarma, HADAK Arama Kurtarma, Edremit Belediyesi Arama Kurtarma (EDAK), MEB AKUB Arama Kurtarma, NAS-SAR Arama Kurtarma, Van Arama Kurtarma ile UMKE 112 ekipleri sevk edildi.

Toplam 150 personelin görev aldığı tatbikatta; kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon, müdahale süresinin etkinliği, personelin saha tecrübesi, ekipman ve lojistik yeterliliği ile planların uygulanabilirliği test edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, tatbikatta görev alan tüm ekiplere teşekkür edilerek, afetlere hazırlık çalışmalarının eğitim ve uygulamalarla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.