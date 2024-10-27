Bursa'da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına büyük katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde suç ve suçluyla mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarla dikkat çeken Yunus ekipleri, olaylara hızlı müdahale ederek suçun önlenmesinde önemli rol oynadı.

Ekipler bugüne kadar sürdürdüğü uygulamalarda 158 aranan şahsı yakalarken, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve imal eden 214 kişi hakkında ise adli makamlara sevk etti.

53 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, 23 çalıntı motosiklet ve otomobili ise sahiplerine teslim etti.

Ekipler uygulamalarda ayrıca çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu 36 motosiklet sürücüsü hakkında trafik işlemleri yaptı