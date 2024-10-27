Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi.ANKARA (İGFA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde üç gün önce meydana gelen ve söndürme çalışmaları süren orman yangının olduğu bölgeye destek noktasında Milli Savunma Bakanlığı, bir helikopter görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024'te meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1850514002012500146