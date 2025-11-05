Bursa'da Mudanya Belediyesi, Cumhuriyet Galerisi'nde başlattığı 'sesli betimleme karekod uygulaması' ile görme engelli bireylerin sanat eserlerine erişimini kolaylaştırdı. Artık görme engelliler, eserleri dinleyerek keşfedebiliyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, sanatı herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla önemli bir yeniliğe imza attı. Cumhuriyet Galerisi'nde hayata geçirilen 'sesli betimleme karekod uygulaması' sayesinde görme engelli ziyaretçiler, sergilenen eserleri sesli anlatımlar aracılığıyla deneyimleme fırsatı buldu.

Uygulamanın ilk örneği, 'Su ve Rüzgardılar' adlı sergide başlatıldı. Her eserin yanına yerleştirilen karekodlar aracılığıyla dijital ortamdaki sesli betimlemelere erişim sağlanıyor. Böylece görme engelliler, sanat eserlerini dinleyerek hayal güçleriyle farklı bir sanat yolculuğuna çıkıyor.

'SANATI HERKESE ULAŞTIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görme engelli vatandaşlarla birlikte galeriyi gezerek uygulamayı yerinde deneyimledi. Dalgıç, sanatı toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Görme engelli hemşehrilerimizin eserleri tanıyabilmeleri için talepler alıyorduk. Bu talepler doğrultusunda eserlerin sesli betimlemelerini hazırladık, internet ortamına yükledik ve karekodlarla erişim sağladık. Bundan sonraki tüm sergilerimizde bu uygulamayı kullanacağız' diye konuştu.

Uygulama, görme engelli sanatseverler tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı. Katılımcılar, bu sayede yalnızca sanata değil, eşit bir deneyim ortamına da erişim sağladıklarını ifade etti.