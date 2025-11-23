Bursa'nın Mudanya ilçesinde 'Bizim Mahallenin Giritlileri' temasıyla düzenlenen etkinlikte; Avrupa'da çok sayıda ödül alan 'Paramparça' filmi ilgiyle izlenirken, Girit mutfağının eşsiz lezzeti 'mizitropites' damaklarda iz bıraktı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği ile Mudanya Giritliler Derneği iş birliğinde hazırlanan 'Bizim Mahallenin Giritlileri' belgeseli, dördüncü kez Mübadele Anı ve Kültür Evi önünde izleyicilerle buluştu.

Film yapımcıları Orhan Tekelioğlu, Nurdan Tekelioğlu ile Bodrum Giritliler Derneği Başkanı Zehra Deniz Aslan tarafından çekilen ve Avrupa'da çok sayıda ödül alan 'Paramparça' belgesel filmi ilgiyle izlendi. Film gösterimi ardından Girit mutfağının meşhur lezzeti nane aromalı lor pidesi 'mizitropites' katılımcılara ikram edildi.

ARALIK AYINDA SÜRPRİZ BULUŞMA

Girit kültürünü yaşatmak ve mübadillerin hatıralarını yeni nesillere aktarmak en büyük amaçları olduğunu ifade eden Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, 'Bu akşam hem lezzetlerimizi paylaştık hem de ödüllü bir filmi hemşehrilerimizle izledik. Aralık ayında sürpriz programlarla devam edeceğiz' dedi.

Etkinliğe mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Girit kökenli ailelerden, merhum Mudanya Belediye Başkanı Ali Narin Demirtaş'ın oğlu ve BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş'a da anneannesi Sevdiye Pehlivanoğlu'na ait özel bir anı hediye edildi.