Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarına Ünye ilçesinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ünye'nin Yavi Mahallesi (Hapan Mevkii) ile İnkur Mahallesini birbirine bağlayan yol güzergâhında beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip illerinden biri olan Ordu'da, özellikle Karadeniz'in zorlu arazi koşullarında ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 19 ilçede planlı bir şekilde yol yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle kırsal bölgelerin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

BAĞLANTI YOLUNDA BETON ÇALIŞMASI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu bağlantı yolunun 600 metrelik kısmı tamamlandı. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen yol, bölge halkına daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Uzun yıllardır beklenen yol yatırımının hayata geçirilmesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden vatandaşlar, 'Yıllardır beklediğimiz hizmet ayağımıza geldi. Artık tozdan ve çamurdan kurtulduk. Büyükşehir Belediyemiz isteğimizi geri çevirmedi. Bu eser Başkanımızındır.' ifadelerini kullandı.