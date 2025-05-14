Bunlar da ilginizi çekebilir

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun'un hazır bulunduğu toplantıda, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin planlaması yapılarak, gençlerin katılımını artıracak faaliyetler ele alındı. Toplantıda öğrencilerin fiziksel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunacak programlarla Gençlik Haftası’nın coşkuyla kutlanması hedeflendi.

Bursa'da Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında beden eğitimi ve müzik öğretmenleriyle planlama toplantısı düzenledi. BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Haftası hazırlıkları için beden eğitimi ve müzik branşı öğretmenleriyle bir araya geldi.