Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine 7 milyon 620 bin TL destek sağladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 2013 yılından bu yana amatör spor kulüplerine nakdi yardım ve spor malzemesi desteği yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da desteklerini sürdürdü.

Toplamda 7 milyon 620 bin TL nakdi destek sağlanırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, '2026 Eskişehir Yılı kapsamında spor, en öncelikli başlıklarımızdan biri olmaya devam ediyor.

Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak ve onları geleceğe daha sağlıklı hazırlamak.' dedi.

Farklı branşlarda yüzlerce sporcunun yetiştirilmesine katkı sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor.

Meclis Salonunda gerçekleştirilen nakdi yardım teslim törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Çuhadar, Çifteler Belediyesi Meclis Üyesi Rıdvan Özen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, bürokratlar, kulüp başkanları ve idareciler katıldı.

Spor camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Ayşe Ünlüce, '2026 Eskişehir Yılı kapsamında spor, en öncelikli başlıklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, şehrimize kazandıracağımız modern spor kompleksinin yapımı hızla sürüyor ve yıl sonuna kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin sporda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırırken, Eskişehirspor'un son dönemdeki çıkışı da umutlarımızı artırıyor. Bu başarıların temelinde amatör spor kulüplerimizden yetişen sporcularımızın emeği bulunuyor. Bu nedenle kulüplerimize verdiğimiz destekleri her geçen yıl artırarak sürdürüyoruz. Eskişehir'in spor tesisleri konusunda daha güçlü bir konuma gelmesi için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak ve onları geleceğe daha sağlıklı hazırlamak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, desteklerimizin spor kulüplerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

