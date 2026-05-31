İzmit Belediyesi, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi 2026 yılı birinci taksit ödemeleri için vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla veznelerin 31 Mayıs Pazar günü açık olacağını duyurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemelerinde son gün ise 1 Haziran Pazartesi. İzmit Belediyesi, ödeme sürecinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların işlemlerini rahatlıkla tamamlayabilmesi için 31 Mayıs Pazar günü 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

İzmit Belediyesi, vatandaşların son güne kalmadan işlemlerini tamamlamaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hatırlatmada bulundu.