Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye tarafından “Çocuk Dostu Sokak” projesinin ilki, Mütareke İlkokulu önünde açıldı. Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki parkta çocuklar için güvenli ve eğlenceli alanlar oluşturulurken, ailelerin sosyalleşmesi hedeflendi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, okul çevrelerini güvenli ve estetik hale getirmek amacıyla başlattığı “Çocuk Dostu Sokak” projesinin ilkini Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki Mütareke İlkokulu önünde hayata geçirdi. Proje, çocukların oyun oynayarak öğrenebileceği, ailelerin ise sosyalleşebileceği alanlar oluşturmayı amaçladı.

Trafikten arındırılan, çocukların oyun oynayabileceği, düşe kalka büyüyebileceği bir alan olarak tasarlanan sokağın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partililer ve mahalle sakinleri katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, açılışta yaptığı konuşmada, “Bu sokakta artık arabalar değil, çocuk sesleri var. Trafikten arındırılmış bu alan, çocuklar için özgürce koşacakları, eğlenerek öğrenecekleri bir yaşam alanı. Aileler güvenle izliyor, komşular Büfe Mudanya’da buluşuyor. Sokaklarımız yeniden buluşma adresimiz oluyor” dedi.

Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise projeyi överek, “Çocukların güvenle oynayabildiği sokakların çoğalması dileğiyle. Başta Deniz Dalgıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.