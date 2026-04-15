'Başka Bir Mudanya' vizyonuyla iki yıllık hizmet süresini kapsamlı toplantıyla değerlendiren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, iki yılda önemli bir yol aldıklarını belirterek, şimdi daha hızlı ve kararlı bir şekilde ilerleme zamanı olduğunu söyledi. 'Mudanya'nın hikayesi yeni başlıyor' diyen Başkan Dalgıç, tarımdan üretime, kültürden sosyal yaşama kadar her alanda somut hareketin başladığını duyurdu.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, iki yıllık faaliyetlerini düzenlediği geniş kapsamlı toplantıyla anlattı. Önceki yönetimin kapalı pazaryeri olarak inşaa ettiği ve rantabl kullanılamayan Halitpaşa Mahallesi'ndeki mekandan dönüşümü sağladığı Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, basın mensuplarının yanı sıra, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri ile birim amirleri de katıldı.

Göreve gelişinin ikinci yılında düzenlenen kapsamlı toplantıda, 'Başka Bir Mudanya' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projeleri tüm ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaştı. Tamamlanan ve devam eden çalışmalarla yeni hedefler projelerin geniş perspektifle ela alındığı toplantıda, iki yılda ilçenin sessiz sedasız değişmediğini değişimin görüldüğü ve hissedildiği gibi konuşulduğunu da dile getirdi.

Geçici çözümnlerle ilerleyen değil yön belirleyen anlayışla yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Dalgıç, 'İlk günden itibaren hedefimiz belliydi. Üreten, paylaşan, birlikte güçlenen bir Mudanya kurmak hedefi doğrultusunda altyapıyı kurduk, sistemi oluşturduk, dağınık alanları bir araya getirdik. Bugün geldiğimiz noktada ortaya çıkan tabloda artık üreten bir Mudanya var. Kendi markasını çıkarak, değerini büyüten somut bir hareket başladı. Üretici daha güçlü, yerel ekonomi daha görünür, kamusal alanlar daha canlı' diye konuştu.

UNESCO HEDEFİ: MUDANYA'NIN KÜLTÜREL DEĞERLERİ DÜNYA SAHNESİNE TAŞINACAK

Mudanya'nın sahip olduğu kültürel birikimi uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Dalgıç, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için başvuru hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Başvuru dosyalarının hazır olduğunu ifade eden Dalgıç, sürecin başlangıçta farklı belediyelerle birlikte yürütülmesinin planlandığını ancak daha sonra Mudanya Belediyesi olarak tek başına ilerleme kararı aldıklarını söyledi.

İlçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen Cemevi konusunda önemli bir adım atıldığını belirten Başkan Dalgıç, Alevi Kültür Derneği ile protokol imzalandığını anımsatarak, belediye tarafından yer tahsis edildiğini, inşaat sürecinin ise dernek tarafından yürütüleceğini ifade ederek, kısa süre içinde temel atılacağını vurguladı.

İMECE MODELİ İLE EKONOMİK DÖNÜŞÜM

Mudanya Belediyesi'nin tarım şirketi ile 8 kırsal kalkınma kooperatifinin ortaklığıyla kurulan 'İmece' modelinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, bu yapının yerel ekonomiye ciddi katkı sağladığını ifade etti. İmece modeli kapsamında kurulan zeytinyağı fabrikasının piyasada dengeleyici rol üstlendiğini belirten Başkan Dalgıç, fabrikanın açıldığı gün zeytin sıkım fiyatlarının 6-7 liradan 4 liraya düştüğünü söyledi. Bu değişimin sadece 5 saat içinde gerçekleştiğini vurgulayan Dalgıç, uygulamanın Mudanya ekonomisine 100 milyonlarca liralık katkı sağladığını dile getirdi.

Yerel kalkınma hedefi doğrultusunda Mudanya'ya özgü ürünlerin markalaştırıldığını belirten Dalgıç, Mudanya zeytinyağı başta olmak üzere incir ve şeftaliden elde edilen ürünlerin piyasaya sunulduğunu ifade etti.

Bu ürünlerin hem kalite hem de lezzet açısından büyük beğeni topladığını söyleyen Dalgıç, üretimin tamamen yerel kaynaklarla gerçekleştirildiğini vurguladı.

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI BİR KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

Bu arada günlük 180 ton kapasiteye sahip zeytinyağı fabrikasının yılın yalnızca belirli dönemlerinde aktif olduğunu belirten Başkan Dalgıç, bu durumu avantaja çevirmek istediklerini belirterek, fabrikanın zeytin kültürü merkezi haline getirileceğini, burada budama, ilaçlama eğitimleri ve çeşitli atölye çalışmalarının düzenleneceğini açıkladı.

Ayrıca Mudanya Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarını da anlatan Başkan Dalgıç, öğrencilere kırtasiye, gıda ve kıyafet yardımlarının sürdüğünü söyledi. Spor kulüplerine destek verilmediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Dalgıç, belediyenin profesyonel takımlar yerine altyapıya yatırım yaptığını ifade ederek, genç sporculara araç, forma ve tesis desteği sağlandığını kaydetti.

Kırsalda yaşayan ve okul öncesi eğitime erişimi olmayan çocuklara yönelik hayata geçirilen 'Köy Akademileri' projesinin en önemli çalışmalarından biri olduğunu belirten Dalgıç, bu modelin Türkiye'de benzeri olmadığını söyledi. Çocukların sokakta zaman geçirmek yerine öğretmenler eşliğinde eğitim ve etkinliklere katıldığını belirten Dalgıç, projenin hem çocuklar hem de aileler üzerinde çok olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti.

GENÇLİK MERKEZİ MUDANYA'NIN YENİ ÇEKİM NOKTASI

Atıl durumda bulunan eski pazar yerinin gençlik merkezine dönüştürüldüğünü belirten Dalgıç, merkezin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Merkezde kütüphane, sanal gerçeklik odaları, e-spor alanları, yayın stüdyoları ve uluslararası standartlara sahip spor sahalarının bulunduğunu ifade eden Dalgıç, açılışın planlanan tarihte yapılamasa da merkezin hizmete alındığını ve sürekli aktif şekilde kullanıldığını dile getirdi.

7-14 yaş arası çocuklara yönelik spor okullarının farklı bir modelle yeniden yapılandırıldığını belirten Dalgıç, eğitimlerin sanat, bilim, müzik, doğa ve spor olmak üzere 5 ana başlık altında verildiğini açıkladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınmasının ardından boşalacak alanın öğrenci yurduna dönüştürüleceğini belirten Dalgıç, bu projeyle öğrencilere önemli bir katkı sağlanacağını söyledi.

Mudanya Belediyesi olarak kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal mirası koruyarak geleceğe taşımak için dev bir atılım dönemi başlatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, düne saygı duyan, yarını ortak akılla planlayan anlayışla yol haritalarını belirlediklerini, hafızayı koruyarak, hayat verdiklerini söyledi. Turizm Master Planı ile turizm vizyonunu yeni boyuta taşıyacaklarını söyleyen Dalgıç, ilçenin saklı kalmış zenginliklerini ortaya çıkaracak şekilde yeniden kurguladıklarını, tematik turizm rotaları ile çeşitlendirdiklerini anlattı.

Deprem kuşağında yer alan Mudanya'nın geleceğe korkuyla değil, bilimle, planlamayla ve güvenle hazırlandığını vurgulayan Başkan Dalgıç, bina envanteri ve deprem riski analiz çalışması kapsamında 54 bin 882 bağımsız birimin tek tek incelendiğini, yerel ve Büyükşehir meclisinde alınan kararlarla riskli yapıların mevcut haklarının korunarak emsal artışına gidilmeden yerinde dönüşümüne imkan tanıyan plan notunun oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Bu binaların 3'te 2'sinin bile yeniden yapılacak olmasının bile dirençli ilçe adına önemli bir gelişme olacağını kaydetti.

Başkan Dalgıç, Mudanya'da sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı birlikte yürüttüklerini belirterek, 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mudanya için üretmeye, geliştirmeye ve birlikte başarmaya devam edeceğiz' dedi