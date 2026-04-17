Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli aileler için sürdürdüğü Mutfak Tüpü Desteği projesiyle, binlerce vatandaşın mutfak bütçesine 1,3 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandı. Başkan Çavuşoğlu, dönemsel değil, sürdürülebilir desteklerle vatandaşın yanında olmayı sürdürdüklerini söyledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi dar gelirli vatandaşların ev ekonomisine can simidi olan mutfak tüpü desteğini sürdürüyor. Özellikle doğalgaz altyapısının bulunmadığı dezavantajlı bölgelerde hayati önem taşıyan proje, enerji maliyetlerine ardı ardına gelen zamlarla birlikte daha da önem kazandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü 12 kg'lık mutfak tüpü sosyal desteğiyle binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılırken, projenin hayata geçtiği Temmuz 2025'ten beri vatandaşın mutfağına aktarılan toplam destek tutarının ise 1 milyon 303 bin TL olduğu belirtildi.



FİYATLAR ZAMLANIYOR, PROJE DEVAM EDİYOR



Akaryakıt ve LPG fiyatlarındaki artışlara paralel olarak fiyatları artmaya devam eden 12 kg'lık mutfak tüpünün projenin başlatıldığı Temmuz 2025'de 900 lira dolayında olduğu, günümüzde ise bin 400 liraya kadar yükseldiği belirtildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların mutfak masraflarını azaltmayı hedefleyen 'Mutfak Tüpü Sosyal Destek Programı' için müracaatlar https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/ ve www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden yapılıyor.



SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana sosyal adaleti sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak, 'Bugün binlerce hemşehrimizin omuzlarındaki ağır yükleri hafifletmenin huzurunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik, tenceresi kaynamayan evin derdiyle dertlenmektir. Başarı hikayesine dönüşen projemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Dönemsel değil, sürdürülebilir desteklerimizle halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.