Bu yaklaşım, Maltepe Belediyesi'nin yalnızca fiziki dönüşümü değil, aynı zamanda toplumsal uzlaşıyı da önceleyen bir anlayış benimsediğini ortaya koydu.

Toplantıda mevcut yapı stokunun durumu, dönüşümün hukuki çerçevesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygulamaları detaylı biçimde değerlendirilirken, izlenecek yol haritası da mahalle halkıyla paylaşıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen başkanlığında belediye yönetimi, mahalle muhtarlığı ve bölge sakinleriyle gerçekleştirilen toplantıda, dönüşümün teknik, hukuki ve sosyal boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm sürecinde halkla doğrudan temas kurarak süreci birlikte yönetme yaklaşımını sürdürdü.

İstanbul Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde mahalle sakinlerini karar mekanizmasının merkezine alarak, planlı ve sosyal odaklı bir dönüşüm modeli ortaya koyuyor.

