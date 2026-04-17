Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, 'Eğitim sistemi alarm veriyor, gençlik kontrolsüz bir çöküş içinde' dedi.

İZMİR (İGFA) - Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Karakaya, olayların 'münferit olmadığını' savunarak Türkiye'de eğitim sistemi, aile yapısı ve toplumsal değerlerde ciddi bir çöküş yaşandığını ileri sürdü. 'Değerlerini kaybeden bir nesil, geleceğini de kaybeder' ifadelerini kullanan Karakaya, gençliğin manevi ve kültürel değerlerden uzaklaştığını belirterek bunun şiddet, saygısızlık ve kontrolsüz davranışlar olarak ortaya çıktığını söyledi.

Eğitimde 'adabımuaşeret' dersinin yeniden zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, 'Görgü ve saygı kuralları olmadan ne aile kalır ne toplum' ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminde otorite sorununa da dikkat çeken Karakaya, 'Eskiden öğretmenler öğrencileri velilere şikayet ederdi, bugün ise tam tersi yaşanıyor. Bu bir değişim değil, çöküştür' değerlendirmesinde bulundu.

Şiddetin nedenlerine ilişkin de açıklama yapan Karakaya, dijital içerikler, uyuşturucuya erişim, aile yapısındaki zayıflama ve medya içeriklerini işaret ederek, 'Şiddet tesadüf değil, sonuçtur' dedi.

TBMM ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Karakaya, okullarda güvenliğin artırılması, değerler eğitiminin zorunlu hale getirilmesi ve medya denetiminin sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti. Ailelere de sorumluluk düştüğünü belirten Karakaya, açıklamasını 'Bu bir uyarı değil, son çağrıdır. Evlatlarımızı kaybedersek geleceğimizi kaybederiz' sözleriyle tamamladı.