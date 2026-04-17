İzmit Belediyesi, Gebze'de yaşayan Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret ederek hem minnet duygularını iletti hem de desteklerinin süreceğini vurguladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu kapsamda anlamlı bir ziyarete daha imza attı.

Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Gebze'de ikamet eden Kıbrıs gazileri Aşur Dursun ve Ali İhsan Sarısoy evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları iletildi. Gerçekleştirilen ziyarete Köy Hizmet Masası Sorumlusu Ali Filiz ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı.

Ziyaret sırasında gazi aileleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirilirken, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin faaliyet alanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarının iletildiği ziyarette, gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Belediye yetkilileri, gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını bir kez daha vurguladı.