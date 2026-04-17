Devlet Tiyatroları sanatçısı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nun ilk kadın müdürü M. Feyha Çelenk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Çelenk için Bursa ve İstanbul'da tören düzenlenecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Devlet Tiyatroları sanatçısı M. Feyha Çelenk'in vefat ettiğini duyurdu.

9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğan Çelenk, sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar görev yaparak sahneye önemli katkılarda bulundu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve tiyatroya kazandırdığı değerlerle Türk sahne sanatlarında kalıcı izler bıraktı.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun gelişiminde önemli rol üstlenen Çelenk, 1987-1994 yılları arasında müdürlük görevini yürüttü. Bu görevi üstlenen ilk kadın yönetici olarak Devlet Tiyatroları tarihinde yer alan Çelenk, öncü kimliğiyle de anılıyordu.

Merhume sanatçı için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30'da Bursa'daki Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Çelenk'in naaşı aynı gün İstanbul'a götürülerek ikindi namazının ardından Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, açıklamasında Çelenk'e Allah'tan rahmet dilerken ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı mesajı iletti.