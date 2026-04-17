İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, öğrencilerden gelen talepler üzerine Çanakkale Şehitliği'ne gezi düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde eğitim gören LGS ve YKS kursu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde büyük zaferin kazanıldığı Gelibolu Yarımadası'ndaki tarihi yerleri ziyaret etti.



Maltepeli öğrenciler, Çanakkale zaferinin 111'inci yılında savaşın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in çocuklardan gelen talepler üzerine düzenlediği gezide duygu dolu anlar yaşandı.

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde eğitim gören LGS ve YKS kursu öğrencileri geziye Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden başladı ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi.

Gezi esnasında öğretmenler tarafından, savaş cepheleri ve zaferin yaşandığı yerler hakkında bilgiler verilirken öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Ziyarette Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın, 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasını anlatan Kilit Bahir köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Kızılay Hastanesi, Çanakkale Şehitleri Abidesi, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezilerek dualar edildi.