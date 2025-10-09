Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'li belediye yönetiminin 112 futbol sahasına eşit 803 bin 186 metrekarelik araziyi satışa çıkarma önergesine isyan eden AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, 'Çayönü, Yörükyenicesi, Trilye gibi verimli tarlalar atıl diye satılıyor; şeffaflık yok, istişare yok. Hukuki yollarla halkın malına sahip çıkacağız!' dedi.

BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, Mudanya Belediye Meclisi'nde ekim ayı oturumunda gündeme gelen ve görüşülmesi için Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen toplamda 803 bin 186 metrekarelik 24 taşınmazın satış önergesini 'halkın malını heba etme girişimi' olarak nitelendirdi.

'Son 11 yılda olduğu gibi, bir kez daha Mudanya'nın bereketli toprakları satışa çıkarılıyor' diyen Başkan Bayrak, bu gündem konusunun şeffaflıktan uzak ve hesapsız bir karar olduğu belirtildi.

'VERİMLİ TARLALAR ATIL DİYE SATILIYOR'

Satışa konu parsellerin ilçenin kırsal mahallelerinden Çayönü, Yörükyenicesi, Emirleryenicesi, Söğütpınar, Yaman, Eğerce, Dereköy, Hançerli, Mesudiye, Çekrice, Trilye ve Balabancık'taki tarlalar olduğunu belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, 'Bunlar köylünün, çiftçinin nefesi; Mudanya'nın gıda güvenliği ve ekonomisinin teminatı. 'Atıl' diye değersizleştirerek satmak, yarın üretimden, kırsaldan bahsetme hakkını da elinizden alacak' diyerek sert çıktı.

Bayrak, sürecin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü savunarak, 'Muhtarlara, köylülere danışılmadı. Geçmişte Hasköy Mahallesi'ndeki satışlardan 312 milyon TL gelir elde ettiniz, şimdi daha büyük bir alanı satıyorsunuz. Satış geliri hangi projelere harcanacak? Planınız yok mu?' diye sordu. Konuyla ilgili 5 kritik soru yönelten Başkan Bayrak, '803 bin metrekare arazi neden satılıyor, alternatif finansman neden araştırılmadı? Bu parsellerin 'atıl' olduğu hangi veriye dayanıyor? Gelir hangi somut projelere aktarılacak? Mahalle muhtarları ve köylüler neden bilgilendirilmedi? Hasköy satışlarından elde edilen gelirler nerede kullanıldı?' sorularına da yanıt aradı.

'GELEN GİDENİ ARATIYOR'

CHP'nin geçmiş dönemde 'Bir karış toprağı sattırmam' sözlerini anımsatarak 'Gelen gideni aratıyor' diyen Başkan Bayrak, 'Şimdi yüzlerce dönümü satmaya hazırlanıyorsunuz. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu? Mudanya halkı kandırılmayı değil, katılımı hak ediyor' dedi.

AK Parti'nin bu satışlara karşı çıkacağını ve hukuki yollarla Mudanya halkının malına sahip çıkacağını ilan eden Bayrak, Mudanyalılara da 'sessiz' kalmamaları yönünde çağrıda bulundu. Açıklamasında satılığa çıkarılmak istenen Mudanya Belediyesi mülkiyetindeki tarlaların yüzölçümleri ve mahallelerinin listesini de yayımlayan Bayrak, 'Sahip çıkmadığımız her karış toprak geri gelmez. Bu satış oyununa sessiz kalmayın! Mudanya sizin, gelecek sizin, toprak sizin!' çağrısı yaptı.

Hatırlanacağı gibi mecliste AK Parti Grup Sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları'nın da bu konudaki eleştirilerine yanıt veren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, söz konusu satışların hizmet için gerekli olduğunu savunarak, satışa çıkarılan alanların 50 yıldır değerlenmemiş, ekilemeyen kayalık araziler olduğunu belirtmişti. Başkan Dalgıç, 'Bu araziler dağlarda, bayırlarda, çalılıklarda kalmış. Ekilemeyen, dikilemeyen yerler. Değerlendirilemeyen bu arazileri hizmet için satacağız. Zeytinyağı fabrikası, soğuk hava deposu, midye çiftliği, GES yapacağız' diye konuşmuştu.