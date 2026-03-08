Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen 'Hatırlamak Haktır - Mübadele Kimliğinin Güçlendirilmesi' projesi kamuoyuna tanıtıldı. Proje, mübadil kültürünün korunması ve genç kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 'Hatırlamak Haktır - Mübadele Kimliğinin Güçlendirilmesi' projesinin tanıtımı Mudanya'da gerçekleştirildi. Mübadele Anı ve Kültür Evi önünde düzenlenen basın açıklamasına Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

TOPLULUK BULUŞMALARI MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, projenin mübadil toplulukların kültürel kimliklerinin, değerlerinin ve haklarının korunmasını amaçladığını belirterek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihsel ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Türker, proje kapsamında Mayıs 2026'da Bursa'nın Mudanya ilçesi ile Yunanistan'daki Selanik'e bağlı Nea Moudania ve Nea Trigle bölgelerinde saha çalışmaları, topluluk buluşmaları ve kültürel hak savunuculuğu etkinlikleri düzenleneceğini ifade etti.

Mübadil dernekleriyle birlikte saha çalışmaları yapılacağını ve yerel yönetimler ile karar alıcılarla toplantılar gerçekleştirileceğini belirten Başkan Türker, 'Atalarımızın köklerini ve kültürünü araştırmak çok değerli bir duygu. Dernek olarak böyle anlamlı bir projeyi AB Sivil Düşün desteğiyle hayata geçirecek olmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

GEÇMİŞLE GELECEĞE GÜÇLÜ BAĞ

Geçmişi hatırlamanın ortak bir geleceği kurmanın en güçlü yollarından biri olduğunu vurgulayan Hüseyin Türker, mübadil topluluklar arasında kültürel kaynaşmanın güçlendirilmesinin barış açısından da önemli olduğunu kaydetti. Proje kapsamında mübadele tarihine ilişkin farkındalığın artırılması ve bu mirasın genç kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

KENT KONSEYİ'NDEN DESTEK MESAJI

Toplantıda konuşan Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, ilçede faaliyet gösteren derneklerin yürüttüğü projelere destek vermeye her daim hazır olduklarını belirterek, dünyanın içinde bulunduğu böyle bir dönemde mübadillerin ortaya koyacağı en önemli mesajın barışın değeri olduğunu söyledi.

Proje yazarı Tijen Yener ise, özellikle genç kuşakların mübadele sürecinde yaşananları yeterince bilmediğine dikkat çekerek, projede gençlere odaklanacaklarını ifade etti. Yener, 'Mübadil ailelerin gençleri yaşananlardan artık habersiz. Göç yolunda verilen kayıpları ve ailelerin yaşadıklarını gençlere aktarmak istiyoruz. Görüşmeler yapacağız ve faaliyetlerin sonunda bu hikayelerin gençlere ulaşmasını sağlayacağız' dedi.