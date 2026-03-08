Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı Güneşler'de hayata geçirdiği Sakarya Büyükşehir İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM) projesinde ikinci etap çalışmalarında sona yaklaşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen SABİTEM'de ikinci etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yangın, kurtarma ve afet senaryolarına yönelik modern eğitim istasyonlarıyla hem itfaiye personeline hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunarak bölgenin yeni afet eğitim üssü olacak SABİTEM, tamamlandığında sadece Sakarya'nın değil çevre illerin de faydalanabileceği kapsamlı bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

Toplam 15 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, modern eğitim modülleri ve teknik altyapısıyla şehrin kaza ve afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirecek önemli bir eğitim üssü olacak.

UYGULAMALI EĞİTİMİN MERKEZİ OLACAK

Afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı bir şehir hedefiyle hayata geçirilen SABİTEM, tamamlandığında hem itfaiye personeline hem de farklı kurum ve kuruluşlara uygulamalı eğitim imkânı sunan kapsamlı bir merkez olarak hizmet verecek.

AFET BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞTA KAZANDIRILIYOR

SABİTEM bünyesinde yer alan Afet Eğitim Merkezi ise birinci etap kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde özellikle 3. sınıf ve üzeri öğrencilere yönelik afet farkındalığı ve bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimleri, temel güvenlik kuralları ve kriz anında yapılması gerekenler hakkında uygulamalı eğitimlerle bilinç kazanıyor.

KAPSAMLI EĞİTİM MODÜLLERİ

İkinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte merkezde trafik kazalarına müdahale, araç yangınları, akaryakıt ve gaz yangınları, kuyu çalışmaları, kapalı alan yön bulma, yüksekten kurtarma ve yangınla mücadele gibi pek çok alanda uygulamalı eğitimlerin verileceği istasyonlar hizmete girecek.

SİMÜLASYON ALANLARI, GERÇEKÇİ EĞİTİM SENARYOLARI

Bu kapsamda Trafik Kazalarına Müdahale İstasyonu, Kuyu Çalışmaları İstasyonu, Sıvı Yangınları ve Araç Yangınları İstasyonları, Gaz Yangınları Eğitim Alanı, Kapalı Alan Yön Bulma İstasyonu, Çok Maksatlı Yangın Evi ile Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Kulesi eğitim sahasında yer alacak. Ayrıca modern pentatlon sahası ve yangın simülasyon alanlarıyla gerçekçi eğitim senaryoları oluşturulacak.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÜSSÜ OLACAK

Toplam 15 bin metrekarelik alanda kurulan SABİTEM'de itfaiye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin yanı sıra üniversitelerin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencileri de uygulamalı eğitim alma imkânı bulacak.

KURUM VE KURULUŞLARIN KATILIMINA AÇIK

Merkezin Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere AFAD, farklı şehirlerden itfaiye teşkilatları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımına açık olacak.