Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesinde terkedilmiş ve yıkık durumdaki evler, mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Mudanya’da Güzelyalı Mahallesinde yer alan yıkık ve terkedilmiş evler, mahalle sakinlerinin endişe kaynağı haline geldi.

Yıllardır bakımsız ve yıkık durumda olan evler mahalle halkının güvenliğini tehdit ediyor.

Özellikle çocukların oyun alanı olarak kullandığı bu alanlar, ciddi kazalara davetiye çıkarıyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.