Bunlar da ilginizi çekebilir

İŞKUR ve BİK'ten Konya'da medya sektörüne istihdam hamlesi

'Sıcak havalarda en küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım' mesajını veren yetkililer, yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısı yaptı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede belediye ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine dikkat çekerek vatandaşlara da uyarıda bulundu.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde çıkan yangın, belediye ekipleri ile itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.