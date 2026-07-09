İstanbul Maltepe Belediyesi, çevre temizliği ve geri dönüşüm çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yapay zekâ destekli 'Atık Nakit' sistemiyle, atık toplama, çevre denetimi ve geri dönüşüm süreçleri akıllı teknolojilerle desteklenerek daha etkin bir hale getirildi.

Böylece 2026 yılında kullanılmaya başlanan sistemin yoğunluğu artırılıyor.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, evsel katı atıkların toplanmasında yapay zekâyı kullanmaya başlamasıyla birlikte bu sistemin yoğunluğunu da giderek artırıyor.

Sistem kapsamında çöp toplama araçlarına entegre edilen kameralar sayesinde atık toplama çalışmaları anlık olarak izlenip kayıt altına alınırken, sahada karşılaşılan çevre kirliliği, kaçak moloz dökümleri ve uygunsuz şekilde bırakılan atıklar yapay zekâ tarafından tespit edilerek ilgili belediye birimlerine otomatik olarak bildiriliyor.

Böylece sorunlara daha kısa sürede müdahale edilmesi ve çevre temizliğinin daha etkin şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

SAHADAN GÖRÜNTÜ ALINIYOR

Sistem yalnızca atık toplama faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Sokak süpürme, yol yıkama ve genel temizlik çalışmaları da sahadan alınan görüntülerle kayıt altına alınarak düzenli olarak denetleniyor.

Bu sayede gerçekleştirilen hizmetlerin kalitesi takip edilirken, saha performansının artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmet standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLAR ANALİZ EDİLİYOR

Yapay zekâ destekli altyapı, plastik, cam, metal ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir atıkları yüksek doğruluk oranıyla analiz ederek geri dönüşüm süreçlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyor.

Konteynerlerin doluluk oranları da sistem tarafından sürekli analiz edilerek en uygun toplama rotaları belirleniyor. Böylece gereksiz araç hareketliliği azaltılıyor, yakıt tüketimi düşürülüyor ve karbon salımının azaltılmasına katkı sunuluyor.

Toplanan veriler doğrultusunda hazırlanan raporlarla geri dönüşüm performansı düzenli olarak takip edilirken, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

HEDEF DAHA YAŞANILABİLİR BİR MALTEPE

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen teknolojiyi belediyecilik hizmetlerinin her alanında etkin biçimde kullanmaya devam ettiklerini belirterek, 'Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli ve daha çevreci hizmet sunabilmek için yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Yapay zekâ destekli bu sistem sayesinde hem temizlik hizmetlerimizi daha etkin şekilde yönetiyor hem de geri dönüşüm süreçlerini güçlendirerek doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyoruz. Daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir Maltepe için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.