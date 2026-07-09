Denizli Büyükşehir Belediyesi, kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda önemli bir adım atarak ihale süreçlerini canlı yayınlamaya başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında yapılan kiralama ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İhale komisyonunun gözetiminde, yasal mevzuata uygun olarak yürütülen tüm işleyiş ve süreç, kurulan teknik altyapı sayesinde ilk kez canlı yayın aracılığıyla kamuoyuna kesintisiz olarak aktarıldı.

Bu sayede vatandaşlar, tüm aşamaları ve komisyon değerlendirmelerini canlı olarak takip etme imkanı buldu. Söz konusu 53 iş yeri için ihaleye katılanlar, açık artırma usulüyle canlı yayında tekliflerini komisyona iletti.

En yüksek teklifi veren katılımcı, iş yerinin işletim hakkına sahip oldu. İhale süreçlerindeki yasal ve idari şeffaflığı güvence altına alan bu uygulamayla, ihale süreçlerinin spekülasyondan uzak, tamamen açık ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.