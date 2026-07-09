Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Bedelli askerlik müracaat işlemleri 7 Temmuz itibarıyla başladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda gerçekleştirdi. Toplantıda Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni rakam da paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi doğrultusunda, 2026 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarı 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi ile bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472.653,60 TL oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XTHQISKABT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2026

ASKERÎ ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık, personel ve askerî öğrenci alım süreçlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü açıkladı.

Bu kapsamda, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yılı askerî öğrenci temini seçim aşaması faaliyetlerinin 7 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

Seçim aşamalarına katılacak adayların barınma imkanlarına ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Adayların, 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen yurtlardan yararlanabileceği hatırlatıldı.