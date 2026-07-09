Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 316 kişinin yakalandığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

4 TERÖRİST TESLİM OLDU

Kalıcı güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonlar kapsamında son bir haftada 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Ayrıca harekât bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ile terör örgütüne ait mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

MSB, 2'nci Ordu İstihkâm Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Kontrol geçişlerinin ardından köprünün 10 Temmuz'da hizmete açılacağı bildirildi.

Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JR5yZc0VXb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2026

HUDUTLARDA 316 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bakanlık, son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sınırlarda yakalanan kişi sayısı 5 bin 615'e yükseldi. Aynı dönemde yasa dışı geçişi engellenen kişi sayısı ise son bir haftada 995 kişi artarak 41 bin 129'a ulaştı.

Bu arada MSB, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, terörle mücadele, hudut güvenliği ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik operasyonların, yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi.