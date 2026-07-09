Enez Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan arıtılmış suyun denize deşarj edilmesi yerine tarımsal sulamada değerlendirilmesi önerildi. Uzmanlar ve bölge sakinleri, su kaynaklarının giderek önem kazandığı bir dönemde arıtılmış suyun israf edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, atık su arıtma tesisinden çıkan suyun değerlendirilme şekli tartışma konusu oldu. Biyolojik arıtmanın ardından denize bırakılan suyun yeterince arıtılmadığı, deniz kirliliği ve kötü kokuya neden olduğu yönündeki şikâyetler sürerken, çözüm önerileri de gündeme geliyor.

Sorunun çözümü için yaklaşık 1.000 metre uzunluğunda bir deşarj kanalı ile arıtılmış suyun denize ulaştırılması öneriliyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin hem çevresel sorunları tamamen ortadan kaldırmayacağını hem de önemli bir su kaynağının boşa harcanmasına neden olacağını ifade ediyor.

'KURAKLIK KAPIDA, SUYU ZİYAN ETMEYELİM'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enezli Emekli Hidroloji Mühendisi Ali Osman Korkmaz, önümüzdeki yıllarda kuraklığın etkisinin daha fazla hissedileceğini belirterek, arıtılmış suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Korkmaz, saniyede yaklaşık 100 litre debiyle tahliye edilen suyun denize verilmesi yerine Platindere ve Karagöl Dere havzalarında oluşturulacak küçük göletlerde depolanmasını önererek şu değerlendirmede bulundu:

'Önümüzdeki yıllar kurak geçecek. Su artık çok kıymetli. Deşarj kanalıyla bu su ziyan edilecek. Arıtmadan çıkan su depolanarak sulamada kullanılmalı. Hatta sahildeki yeşil alanların sulanmasına yönelik projeler geliştirilmeli. Enez, meyve ve sebze üreten bir kasaba olabilir. Mikroklima özelliği sayesinde seracılık için de son derece uygun bir bölge.'

Eski Enez İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sunar da arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılmasının yer altı su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti. Müdür Sunar, arıtma suyunun Yenice Ovası'nın sulanmasında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun devlet destekli bir proje kapsamında hayata geçirilmesi halinde çeltik üretiminde yer altı kuyularına olan bağımlılığın azalacağını ve yer altı su rezervlerinin ömrünün uzayacağını söyledi.

Bölgede tarımla uğraşan vatandaşlar da Enez, Gülçavuş, Sultaniçe ve çevredeki kıyı yerleşimlerini kapsayacak ortak bir arıtma sistemi kurulmasını önerdi. Vatandaşlar, yıllardır gündemde olan ancak hayata geçirilemeyen yamaç arazi sulama projeleri yerine, arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılmasının daha verimli olacağını savundu. Bölge sakinleri ayrıca, turizmin gelişmesi için çevre temizliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, deniz kirliliğinin önlenmesinin öncelikli hedef olması gerektiğini ifade etti.