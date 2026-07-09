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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki Hakan Alp Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Hakan Alp Mutlu idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

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