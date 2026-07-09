Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka Otoban Gişeleri mevkisinde meydana gelen motosiklet kazasında 30 yaşındaki Hakan Alp Mutlu yaşamını yitirdi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Hakan Alp Mutlu idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki Hakan Alp Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: RSS