Bursa'da Mudanya Belediyesi, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın 'belediye toprak satıyor' iddialarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, satış kararı alınmadığı vurgulanarak, kamuoyunun bilinçli şekilde yanıltılmak istendiği ifade edildi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı tarafından ortaya atılan 'toprak satışı' iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi bir manipülasyon olduğu vurgulandı.

'ORTADA SATIŞ YOK, KARAR YOK, SADECE HAZIRLIK SÜRECİ VAR'

Açıklamada, son belediye meclis toplantısında gündeme alınan maddenin satış kararıyla değil, ekonomik değeri olmayan ve kullanılmayan taşınmazların gelecekte değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir ön hazırlık süreciyle ilgili olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 'Söz konusu madde, sadece ilgili komisyona gönderilmek üzere gündeme alınmıştır. Henüz herhangi bir satış ya da yetkilendirme kararı bulunmamaktadır. Yani ortada ne satış vardır, ne de alınmış bir karar.' denilerek, 'Verimli toprak satılıyor' iddiasının da temelsiz olduğu savunuldu.

Açıklamada, atıl durumdaki arazilerin kamusal kullanım planlamasında yer almadığına dikkat çekilerek, hiçbir muhtarlık ya da vatandaşın bu alanların kullanımı yönünde talepte bulunmadığı da vurgulanarak, 'Mudanya Belediyesi, halkın mülkiyetine, üretim alanlarına veya geleceğine zarar verecek hiçbir karara imza atmamıştır, atmayacaktır' denildi.

Mudanya Belediyesi olarak tarımı ve kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmaların da hatırlatıldığı açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce köylerin tüzel kişiliklerini ortadan kaldıran ve kırsal taşınmazları belediyelere devreden siyasi anlayış tarafından dile getirilmesinin 'manidar' olduğunun altı çizildi. Açıklama, 'Bugün kamuoyunu yanıltanların, kanun ile köylerin tüzel kişiliklerini ortadan kaldırarak bu taşınmazları belediyelere devreden siyasi irade olduğunu da hatırlatmak gerekir. Mudanya Belediyesi, toprağına, üreticisine ve kamusal varlıklarına sahip çıkmaya, her zaman olduğu gibi, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir' ifadeleriyle noktalandı.