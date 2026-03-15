İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılı sonunda 18 milyar 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna karşın EİB'nin Türkiye'nin 273 milyar 434 milyon dolarlık toplam ihracatından aldığı pay yüzde 6,75'e geriledi. EİB en son 2009 yılında yüzde 7'nin altına düşmüştü.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ihracatının büyük bölümünü gerçekleştiren Egeli ihracatçılar, ihracatlarını artırmalarına rağmen toplam ihracattan aldıkları payın yıllar içinde azaldığını belirtiyor. 1980 yılında Türkiye ihracatının yüzde 18'ini gerçekleştiren EİB, 2000 yılından sonra ise hiçbir yıl yüzde 10'un üzerine çıkamadı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatın artmasına rağmen paydaki düşüşün temel nedeninin bazı sektörlerde kurulan ihracatçı birliklerinin İstanbul ve Ankara merkezli olması olduğunu söyledi.

Eskinazi, özellikle otomotiv, kimya, elektrik-elektronik ve yenilenebilir enerji ekipmanları gibi son yıllarda ihracatı büyüten sektörlerde EİB bünyesinde birlik kurulamadığını belirterek, 'Bu sektörlerde birlik kurulması halinde EİB'nin ihracat kaydı 30-35 milyar dolar seviyesine ulaşabilir' dedi.