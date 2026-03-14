Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde terzilik mesleğini sürdüren Hasan Öz, bayram öncesi terzilerde yaşanan yoğunluğa dikkat çekti. Vatandaşların tamirat işlerini son günlere bırakmaması gerektiğini belirten Hasan Öz, işlerin daha düzenli ilerlemesi için randevu alınmasının önemine vurgu yaptı.

MANİSA (İGFA) - Meslekte ustalığın önemine değinen Terzi Hasan Öz, 'Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın. Vatandaşlarımızdan ricamız, işlerini gerçek ustalara yaptırsınlar. Mutlaka oda ve vergi kaydı olan yerlere gelsinler. Merdiven altı tabir edilen yerlerde giysilerinizi tamir ettirmeyin' dedi.

Bayram öncesi yoğunluk yaşandığını ifade eden Hasan Öz, müşterilerin işlerini son günlere bırakmamalarını isteyerek, 'Müşterilerimizin terziye gelmeden önce telefonla randevu almalarını istiyoruz. Böyle olunca müşterilerimiz burada beklemez, işleri daha hızlı tamamlanır' şeklinde konuştu.

Hasan Öz, kendilerine yalnızca Muradiye'den değil çevre mahallelerden de yoğun talep geldiğini belirterek, 'İşyerimize genellikle Yunusemre'nin kırsal mahallelerinden Yağcılar, Üçpınar, Davutlar ve Sümbüller'den, ayrıca Akgedik, Manisa merkez ile Yunusemre ve Şehzadeler'in birçok mahallesinden müşterilerimiz geliyor' ifadelerini kullandı.

Bayram öncesinde özellikle paça kısaltma, daraltma ve sökük onarımı gibi tamirat işlerinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirten Öz, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için terzilere erken başvurmalarının faydalı olacağını sözlerine ekledi.