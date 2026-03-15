Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Şubat ayında 600 firma için izin belgesi düzenledi. 23 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edilirken, 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin ticaret belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete'de duyurdu.
Buna göre, geçen ay 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 16 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 23 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
