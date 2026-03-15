Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark yatırımcı iftarında önemli açıklamalarda bulundu. Burkay, 2024'te kurulan yatırım fonunun bir yılda TL bazında yüzde 126 değer kazandığını ve Türkiye'deki en hızlı büyüyen 10 fon arasında ilk sıraya yerleştiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOSAB Lojistik Teknopark yatırımcı iftarında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın küresel ticaretteki rolünü güçlendirecek dev lojistik merkez için geri sayımın başladığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk yüksek teknolojili organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB'da hayata geçirilecek TEKNOSAB Lojistik Teknopark projesinin Bursa'yı küresel tedarik zincirinin stratejik merkezlerinden biri haline getireceğini belirten Burkay, projenin temelinin Nisan 2026'da atılmasının planlandığını söyledi.

Burkay, 18 Ekim 2024'te kurulan TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kısa sürede büyük bir başarı yakaladığını belirterek, uluslararası denetim şirketi PwC tarafından yapılan değerlemeye göre fonun değerinin 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yükseldiğini ifade etti. Bunun TL bazında yüzde 126'lık artış anlamına geldiğini kaydeden Burkay, fonun Türkiye'deki en büyük 10 yatırım fonu arasında değer artışında ilk sıraya yerleştiğini söyledi.

Projeye bugüne kadar 650 yatırımcının dahil olduğunu belirten Burkay, yatırımcıların yaklaşık 400'ünün KOBİ ve esnaftan oluşmasının örnek bir finansman modeli ortaya koyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip olacak TEKNOSAB Lojistik Teknopark'ta 262 bin 600 metrekare kiralanabilir alan, 300'ün üzerinde yükleme rampası, 2 bin TIR kapasiteli park alanı, soğuk hava depoları ve yapay zekâ destekli lojistik altyapı yer alacak. Ayrıca tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümü 12 megavatlık güneş enerji sistemi ile karşılanacak.

Burkay, projenin Gemlik ve Bandırma limanlarına, Bandırma-Bursa-Osmaneli demiryolu hattına, otoyollara ve Yenişehir ile Sabiha Gökçen havalimanlarına yakın konumuyla Türkiye'nin en stratejik lojistik üslerinden biri olacağını vurguladı.

Projenin yalnızca bir lojistik merkezi olmadığını ifade eden Burkay, 'Bu yatırım TEKNOSAB vizyonunun önemli bir parçası. Bu merkez tamamlandıktan sonra ikinci ve üçüncü lojistik merkez projelerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz' dedi.