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ÖSYM açıklamasında 'Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.' ifadelerine yer verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldığını bildirdi.

DEÜ ve İzmir İl Milli Eğitim’den iş birliği protokolü

DEÜ ve İzmir İl Milli Eğitim’den iş birliği protokolü