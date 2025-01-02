Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuruları almaya başladı. 27 Ocak'a kadar sürecek başvurularda geç başvurular 30 Ocak tarihine kadar kabul edilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2 Ocak 2025 Perşembe günü itibariyle başladı.

Sınav başvuruları https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılıyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları yarın (02 Ocak 2025 Perşembe) başlıyor. Sınav başvuruları https://t.co/fPs7BobDUX resmi internet adresinden yapılacak.#MilliSavunmaÜniversitesi #2025MSÜ pic.twitter.com/ai0ymnZR9L— Milli Savunma Üniversitesi (@msuedutr) December 31, 2024

Sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.