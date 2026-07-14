Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'na damga vurdu. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimiz Büyükler kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olurken, Minikler kategorisinde ise takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları farklı branşlarda başarılarına devam ediyor.
Kano sporcularından madalya yağmuru
Son olarak 7 ve 10 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir Sarısungur Göleti'nde düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda katılan Kano sporcularımız, sergiledikleri performansla organizasyona damga vurdu.
26 ilden 43 kulüp ve 356 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcularımız Büyükler kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü, Minikler kategorisinde ise takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Temsilcilerimizin zorlu kupada elde ettiği dereceler ise şu şekilde sıralandı;
Büyük Erkekler K1
Efecan Civan 200 Metre Türkiye ikincisi
Efecan Civan 500 Metre Türkiye üçüncüsü
Efecan Civan 1000 Metre Türkiye üçüncüsü
Minik Erkekler K1 1000 Metre
Haktan Yağız Güz birinci
Taha Mert Tunç üçüncü
500 Metre
Haktan Yağız Güz birinci
Efe Güz üçüncü
200 Metre
Haktan Yağız Güz birinci
Yusuf Zorlu üçüncü
Minik Erkekler K2 500 Metre
Haktan Yağız Güz ve Yusuf Zorlu birinci
Taha Mert Tunç ve Yusuf Zorlu ikinci
U12 Erkekler
Metin Çiftyıldız birinci
U11 Erkekler
Can Özkul ikinci
U12 K2 200 Metre
Metin Çiftyıldız ve Can Özkul birinci
Yusuf Erdoğan podyuma çıkmayı başardı
Bir diğer başarı da başarılı pehlivanımız Yusuf Erdoğan'dan geldi. 12 Temmuz tarihinde organize edilen 525. Geleneksel Bursa Kestel Belediyesi Kozluören Yağlı Güreşleri'nde başaltı pehlivanımız Yusuf Erdoğan ikinci olmayı başardı.