Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'na damga vurdu. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimiz Büyükler kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olurken, Minikler kategorisinde ise takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları farklı branşlarda başarılarına devam ediyor.

Kano sporcularından madalya yağmuru

Son olarak 7 ve 10 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir Sarısungur Göleti'nde düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda katılan Kano sporcularımız, sergiledikleri performansla organizasyona damga vurdu.

26 ilden 43 kulüp ve 356 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcularımız Büyükler kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü, Minikler kategorisinde ise takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Temsilcilerimizin zorlu kupada elde ettiği dereceler ise şu şekilde sıralandı;

Büyük Erkekler K1

Efecan Civan 200 Metre Türkiye ikincisi

Efecan Civan 500 Metre Türkiye üçüncüsü

Efecan Civan 1000 Metre Türkiye üçüncüsü

Minik Erkekler K1 1000 Metre

Haktan Yağız Güz birinci

Taha Mert Tunç üçüncü

500 Metre

Haktan Yağız Güz birinci

Efe Güz üçüncü

200 Metre

Haktan Yağız Güz birinci

Yusuf Zorlu üçüncü

Minik Erkekler K2 500 Metre

Haktan Yağız Güz ve Yusuf Zorlu birinci

Taha Mert Tunç ve Yusuf Zorlu ikinci

U12 Erkekler

Metin Çiftyıldız birinci

U11 Erkekler

Can Özkul ikinci

U12 K2 200 Metre

Metin Çiftyıldız ve Can Özkul birinci

Yusuf Erdoğan podyuma çıkmayı başardı

Bir diğer başarı da başarılı pehlivanımız Yusuf Erdoğan'dan geldi. 12 Temmuz tarihinde organize edilen 525. Geleneksel Bursa Kestel Belediyesi Kozluören Yağlı Güreşleri'nde başaltı pehlivanımız Yusuf Erdoğan ikinci olmayı başardı.