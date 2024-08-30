Cenaze evine taziyeye gelenlere aile tarafından yemek ikram edilmesi âdeti, 9 üyeden oluşan Köy İhtiyar Heyeti’nin oybirliğiyle aldığı kararla sona erdirildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) -Bursa’nın Yenişehir Alaylı Köyü’nde vefat eden kişinin ailesi tarafından düzenlenen cenaze yemeği Muhtarlık tarafından kaldırıldı. Cenaze evine taziyeye gelenlere aile tarafından yemek ikram edilmesi âdeti, 9 üyeden oluşan Köy İhtiyar Heyeti’nin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda kaldırıldı.

Köy Muhtarı Kadir Çevik, “Bir yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan cenaze sahiplerinin taziye için gelenlere yemek hazırlayıp sunması maliyet bakımından ilave bir yük, telaş ve sıkıntıya sebep olduğundan cenaze yemeği Köy Muhtarlığı kararıyla 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kaldırılmıştır” dedi.

İsteyenlerin yine ikramda bulunabileceğini belirten Köy Muhtarı Kadir Çevik, “Bu âdet hem maliyetli hem cenaze sahibi aileye külfet getiriyor. Köy halkımız bu kararın alınmasını bekliyormuş. Herkes bu karardan son derece memnun olduğunu bizlere iletiyor” diye konuştu.

Cenaze sahiplerinin, cenaze yemeği için yaklaşık 20-25 bin lira harcama yaptığına dikkat çeken Muhtar Çevik, “Geçen haftalarda cenazesi olan bir aile başsağlığına gelenlere ikram edeceği yemek için tam 27 bin lira harcama yaptı. Cenaze yemeği maliyetleri her geçen gün artıyor” dedi.

Bu uygulamanın yıllardır devam ettiğini hatırlatan Muhtar Çevik sözlerini şöyle tamamladı: “Bu âdet önce yakınlara cenaze evinde yemek ikramıyla başlamış. Sonrasında köy kahvesine taşınmış ve ardından herkese yemek ikramıyla genişlemiş. Cenaze evine aslında yemek götürülmesi gerekirken yıllarca cenaze evinde yemek verilmiş. Buna bir dur demek gerekiyordu. Biz de dur dedik.”