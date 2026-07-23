Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Hudutlarda ise yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 466 kişi yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele, sınır güvenliği ve ülke savunmasına yönelik faaliyetlerine ilişkin son veriler paylaşıldı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada 6 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhası ile mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik çalışmaların da aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist teslim olurken, operasyon bölgelerinde ise mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/h6Gz2csDvl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2026

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan, biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 kişinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, 1 Ocak 2026'dan bu yana hudutlardan yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 485'e, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 42 bin 776'ya ulaştı.