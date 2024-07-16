Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının da hazır bulunduğu video telekonferans toplantısında terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere yönelik önemli mesajlar verdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla gerçekleşen video telekonferans toplantısında önemli mesajlar verildi.

Toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

KALLEŞ FETÖ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Bakan Yaşar Güler, toplantıda, “Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüzün sekizincisini hep birlikte idrak ettik. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve millî birliğimize uzanan hain ellerin topyekûn bir irade ile kırıldığı bu günde, tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha açıkça ilan ettik. Bakanlığımızın kalleş FETÖ’yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir" dedi.

Bu hafta kahraman ordunun tarihindeki en önemli başarılardan biri olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümünü de büyük bir gururla hep birlikte kutlayacaklarını belirten Bakan Güler, günümüz güvenlik ortamı, çatışma ve gerginliklerle oldukça hassas hâle geldiği ve tehditlerin çeşitliliğinin de arttığını söyledi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının da hazır bulunduğu video telekonferans toplantısında terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin… pic.twitter.com/gj6HBpVrli— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2024

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Öncelikli görevleri olan terörle mücadelede operasyonlarının sarp arazi, aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam ettiğini kaydeden Bakan Güler, "Terör örgütü bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hâle getirilmiştir. Örgüt mensupları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde büyük kayıplar yaşadıklarını itiraf etmektedirler. Terör örgütünün sözde elebaşları, kara propaganda ve dezenformasyon ile düştükleri acziyeti örtmeye çalışmakta, saklanacak güvenli yer aramakta ve Mehmetçiğin aman vermeyen takibi karşısında kaçınılmaz sona yaklaşmaktadır. Irak Merkezi Hükûmeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelemiz, örgütün çözülme hızında ivme yaratmış ve bölgenin kalıcı istikrarına zemin hazırlamıştır. Birlikte hareket ederek, tecrübelerimizi paylaşarak ve karşılıklı destekle kazandığımız müşterek kabiliyetler, sahadaki konumumuzu güçlendirmekte, bu birliktelikten rahatsızlık duyanları ise hayal kırıklığına uğratmaktadır. Şunu tekrar ifade etmek istiyoruz: Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir. Geçmişte DEAŞ terör örgütünün Irak topraklarını istila etme çabaları devam ederken söylediğimiz gibi Irak toprak bütünlüğüne saygımız tamdır. Bu toprakların geleceğinde yeri olmayan terör örgütünün sonunu, bölgenin gerçek sahipleri getirecektir. Bu durum, bölgedeki istikrarsız ortamdan nemalanan bazı kesimleri de kaygılandırmaktadır" diye konuştu.

İyi komşuluk ilişkilerine yönelik atılan her adımda barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen odakların niyetlerinin farkında olduklarını belirten Bakan Güler, diğer yandan, Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini, Suriye’nin kaderini, kederinden memnuniyet duyanların değil, kendi halkının belirleyeceğini söyledi.

BARIŞ VE HUZURDAN YANA OLANLAR TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Irak’ta olduğu gibi Suriye’deki terör yapılarını ortadan kaldırmaya yönelik samimi girişimleri de desteklediklerini ifade eden Bakan Güler, "Özellikle belirtmek isterim ki bölgede barış ve huzurdan yana olan taraflar, Türkiye ile hareket etmektedirler. İllegal yapılarla ve terör örgütleriyle çarpık ilişkileri olan kimi kesimler ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını, ekonomik kaynaklarını ve halkının huzurunu gasp etmektedirler. Operasyonlarımız daha önce söylediğimiz gibi alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında devam etmektedir. Terörle mücadelemizde haklıyız, kararlıyız, azimliyiz, yetkiniz, yeterliyiz ve irade sahibiyiz" diye konuştu.