Hali hazırda 555 bin vatandaşın yararlandığı Evde Bakım Yardımı'nda bu ay toplam 4,1 milyar liralık yardım hesaplara yatırıldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı. Bakan Göktaş, engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirterek, ""Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini belirterek, geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde aylık 7 bin 608 TL ödeme yapılırken, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9 bin 77 TL’ye çıkarıldığını belirten Göktaş, ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağını bildirdi. Bakan Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,1 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.