Savunma Sanayi Başkanlığı’nın talebiyle geliştirilen Flokser Anafarta, gerçek koşullarda yapılan patlama testlerinden başarıyla geçti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı envanterine giren ürün, yüksek balistik direncini ve saha gereksinimlerini karşılayacak niteliklerini kanıtladı.

Flokser Kimya’nın geliştirdiği Flokser Anafarta, bu tür kazalarda zararı en aza indiren, balistik dayanımı yüksek kaplama teknolojisiyle dikkat çekti.

Patlama riski taşıyan tüm iş yerleri ve depolama alanlarında Flokser Anafarta’nın sağladığı koruma, iş kazalarını ve zararları önleme konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Flokser Kimya CEO’su Ekin Tükek, yalnızca savunma sanayi için değil, endüstriyel alanlar için de geliştirilmiş bir çözüm olan Flokser Anafarta'nın fabrika binaları, depolama alanları, stok tankları ve tehlikeli madde depolama alanlarında yaygın bir şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, ürünün çok yönlü yapısı, balistik dayanımı artırarak geniş bir kullanım yelpazesi sunduğunu söyledi.

Ürünün tasarım süreci, kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü kaydeden Tükek, "Ar-Ge çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk sağlamak için en ileri teknolojiler kullanıldı. Bu süreçte kazandığımız deneyim, Flokser Anafarta’yı hem savunma sanayi hem de endüstriyel kullanım için eşsiz bir ürün haline getirdi" dedi.