Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle araç/sürücü verileri dijitalleşti. Motosiklet/bisiklet kullanıcılarına koruyucu eldiven ve gözlük mecburiyeti gelirken, uymayanlar 993 TL ceza ödeyecek.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler, trafik güvenliğini artırmayı ve dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefledi.

Buna göre yönetmelikte yer alan Veri Paylaşımı (Madde 30): Sürücü ve araç sicilleri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yetkili kurumlarla elektronik sistemle paylaşılacak. Hukuki değişiklikler ve şerhler protokolle yönetilecek; tescil işlemleri dijitalleşecek.

Ayrıca Koruyucu Ekipmanlar (Madde 150): Motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve 2001 sonrası T3 traktör sürücüleri için koruma başlığı ve gözlük zorunlu; yolcular için kaska ilave koruyucu eldiven mecburu (korumalı araçlar hariç) maddesi eklendi.

Araçlarda bulundurulacak ekipmanlarda eldiven ve gözlük de listeye eklendi.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER

Yönetmeliğin 6'dan 74'e kadar 40'tan fazla maddesi ile 50'ye yakın ek (EK-1'den EK-49'a kadar) sadeleştirme amacıyla kaldırıldı. EK-47 güncellenerek yeni hali yürürlüğe girdi.

Ekipman eksikliğine 993 TL idari para cezası uygulanacak.