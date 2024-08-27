Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkında yeni kurallar getirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını korumaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, kamuoyu beklentilerinin karşılanması, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretini düzenleyen yönetmeliğin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin önemli değişiklikler yapılırken sıfır taşıt ticaretinde distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri düzenlendi. Ayrıca, elektronik ortamda gerçekleştirilen taşıt ihaleleri ile taşıt ön değerlemesine yönelik ilke ve kurallar da belirlendi" denildi.

"SIFIR TAŞIT TİCARETİ YÖNETMELİK KAPSAMINA ALINDI"

Motorlu kara taşıtı tedarik zincirinde adil rekabet ortamının sağlanması ve haksız ticari uygulamaların engellenmesi amacıyla distribütör ve yetkili satıcılara yönelik kural ve yükümlülükler getirildiği kaydedildi.

Elektronik ortamda yapılan ihalelerin güvenli ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, ihale şartlarının ve satışa sunulan taşıtlara ilişkin detaylı bilgilerin ihale platformunda ilan edilmesi, ihale fiyatının adil rekabet kurallarına uygun olarak belirlenmesi, ihale platformu işleticisinin ve satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaması gibi asgari kurallar da belirlendi.

Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre diğer kurallar da şöyle açıklandı: