Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Solarex İstanbul Fuarı'nda yaptığı değerlendirmede, GES ve RES yatırımlarıyla enerjisini üreten, çevre dostu bir şehir hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olan Solarex İstanbul Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Depolama Fuarı'na katıldı.

Fuar kapsamında sektördeki son teknolojileri yerinde inceleyen ve firma temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, yenilenebilir enerji yatırımlarının hem şehirler hem de ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci ve sürdürülebilir bir şehir vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Büyükkılıç, belediye bünyesindeki genel müdürlüklerle birlikte hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımlarının bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 'Katılım sağlayan, üretimle ülkemize değer katan tüm firma temsilcilerine teşekkür ediyor, bereket diliyorum' derken, Okandan ise 'Yenilenebilir enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacak bu tür yatırımların her geçen gün artması ülkemiz adına büyük bir kazanımdır. Fuara katılım sağlayan, üretimiyle ve vizyonuyla değer katan tüm firma temsilcilerine hayırlı ve bereketli fuarlar diliyorum' ifadelerini kullandı.