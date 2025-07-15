Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Moskova’da düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimi anıldı; Rus ve Türk katılımcılar bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Moskova’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “Rusların Gözünden 15 Temmuz” programı düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Büyükelçi Tanju Bilgiç, Rus ve Türk vatandaşları katıldı.Tören, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Rus Marşı ile başladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Büyükelçi Bilgiç, 15 Temmuz’un Türkiye’nin en karanlık günlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “FETÖ’nün hain darbe girişimi, milli değerlerimizi hedef aldı. Gazi Meclis’imiz bombalandı, 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 binden fazlası yaralandı. Türk milleti, canı pahasına vatanına sahip çıktı” dedi.

Bilgiç, FETÖ’nün uluslararası bir tehdit olduğunu, Rusya’nın bu tehdidi erken fark edip destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

RİA muhabiri Radik Amirov’un moderatörlüğünde düzenlenen panelde, 2016’da öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova ve gazeteci Nadejda Tomaylı konuştu. Karlova, “Türk halkı ve Rusya, Erdoğan’ı destekledi; bu doğru karardı. İlişkilerimiz bu olaydan sonra güçlendi” dedi. Tomaylı, 15 Temmuz’un Türk toplumunu birleştirdiğini vurguladı.

“İstanbul Boğazı’nda Gölgeler Oyunu: Temmuz 2016. Rusya’dan Bakış” kitabının yazarları Amur Gaciyev, Radik Amirov ve Faridun Usmanov, 15 Temmuz’un Türkiye-Rusya ilişkilerindeki dönüm noktasını ve kitabın içeriğini anlattı. Gaciyev, “15 Temmuz, modern Türkiye’nin siyasi tarihinde bir kırılma. İki ülke arasındaki yakınlaşma, bölgesel siyasette önemli bir etken oldu” dedi.

Program, 15 Temmuz konulu kompozisyon yarışması ödül töreniyle sona erdi.