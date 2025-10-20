MongoDB, Atlas Device Sync ve Atlas Device SDK mobil desteğini sonlandırdı. Couchbase Mobile, daha esnek şema yapısı ve çevrimdışı veri senkronizasyonu sunarak alternatif oluyor. Couchbase, mobil ve IoT uygulamaları için uygun bir geçiş seçeneği sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - MongoDB artık Atlas Device Sync ve Atlas Device SDK'larını desteklemiyor.

Couchbase Ürün ve Çözümler Pazarlama Direktörü Mark Gamble, Couchbase Mobile'a geçmek için bilmeniz gerekenleri kaleme aldı.

Tüketiciler artık her zaman hızlı, erişilebilir, kişiselleştirilmiş ve etkileşimli mobil uygulama deneyimleri talep ediyor. Uygulamanın benimsenmesini sağlamak için de bu taleplerin karşılanması gerekiyor. Çağın gerisinde kalmak, kullanıcıların uygulamayı kullanmayı bırakmaları riski taşıyor.

Ancak, uygulamayı destekleyen veritabanı yalnızca bulut üzerinde çalışıyorsa hızlı ve her zaman kullanılabilir bir deneyim sunmak oldukça zor olabilir. Mobil kullanıcıların sürekli ağ kapsama alanına girip çıkmalarından dolayı bağlantı kesintileri yaşanabilir ve böyle bir durumda mobil uygulama yavaşlayabilir ya da çalışmayı tamamen bırakabilir.

Mobil geliştiriciler, internet bağlantısının olmadığı veya bağlantının güvenilir olmadığı alanlarda mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlamak için genellikle mobil veritabanı platformlarına yönelir. Bu çözümler, bulut veritabanını doğrudan uygulama içinde çalışan gömülü veritabanıyla birleştirir. Bulut veritabanı ve gömülü veritabanı, ağ bağlantısı mevcut olduğunda veri senkronizasyonu yapar; bağlantı yavaşladığında veya kesintiye uğradığında uygulamaların hızlı ve kullanılabilir kalmasını sağlar. Verileri yerel olarak işleyen gömülü veritabanı, uzak bir bulut veritabanı için internet bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırarak bunun yerine uygulamayı çalıştırmak için yerel verileri kullanır.

Bu noktada bulutun, mobil uygulamalar için merkezi veri toplama noktası olarak hala çok önemli olduğunu yinelemek gerekiyor. Bu nedenle, yerleşik veri senkronizasyonuna sahip ve tam entegre bir kurumsal bulut veritabanı mobil veritabanı platformu için çok önemli bir bileşen olma özelliği taşıyor. Neredeyse her uygulama, ölçeklenebilir bir backend ve tutarlılık için cihazlar ve bulut arasında veri paylaşma özelliğine ihtiyaç duyar.

Bu gereksinimler nedeniyle, birçok mobil uygulama geliştiricisi uygulamalarının hızlı ve internet bağlantısı gerektirmeden kullanılabilir olmasını sağlamak için mobil veritabanı platformlarını tercih ediyor.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Mobil veritabanı platformu dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. MongoDB, 30 Eylül 2025 itibariyle, özellikle Atlas Device Sync ve Atlas Device SDK'lar (eski adıyla Realm) olmak üzere mobil desteğini sonlandırdı.

Mobil ve IoT uygulamalarında veri senkronizasyonu için MongoDB ürünlerini kullanan geliştiriciler artık farklı bir mobil çözüme geçmek zorunda. Bu durumla karşı karşıya kalan birçok kurum, üçüncü taraf bir hizmeti entegre etmek gibi zorluklarla karşılaşacağını düşünebilir. Ancak, Realm tabanlı uygulamalarınızın gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp, uygulamalarınızı daha da iyi hale getirecek yeni özellikler de sunan bir alternatif bulunuyor.

Geliştiricilerin bir tercih yapması gerektiğine göre, MongoDB'nin kullanımdan kaldırılan mobil desteğini alternatif bir mobil veritabanı platformu olan Couchbase Mobile ile karşılaştıralım.

Couchbase Mobile, MongoDB Atlas Device Sync/Atlas Device SDK'ları ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor?

Her iki platform da bulut NoSQL veritabanı backend'i, mobil uygulamalar için gömülü veri kalıcılığı ve veri senkronizasyon yetenekleri sunuyor ancak birbirlerine benzediği noktalar sadece bunlardan ibaret. İki platform arasında özellikleri açısından birtakım farklar bulunuyor. İşte bu farklardan bazıları:

ŞEMA ESNEKLİĞİ

Atlas Device SDK'ları nesne yönelimliydi ve bu da bazı avantajları beraberinde getiriyordu ancak ilişkileri modellemek için bir şema gerektiriyordu. Bu da uygulamayı karmaşıklaştıran bir katılık yaratıyordu.

Couchbase Mobile, klasik bir JSON belge veritabanı olarak şemasızdır ve bu da onu daha esnek hale getirir. Geliştiriciler, yeni alanlar ve dizinler eklemek gibi işlemleri yaparken katı şemalar hakkında endişelenmek zorunda kalmazlar. Bu da uygulama yükseltmelerini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getirir.

SQL DESTEĞİ

Atlas Device SDK'ları, birleştirme ve toplama işlemleri için yerleşik destek içermeyen özel bir sorgu dili ve sözdizimi kullanıyordu. Bu da geliştiricileri söz konusu sınırlamaları aşmak zorunda bırakıyordu.

Couchbase Mobile, bulut veritabanından cihaz içi veritabanına kadar SQL'i destekler. Bu, geliştiricilerin uygulama ekosistemleri genelinde aynı sorguları kullanabileceği anlamına gelir. Bildikleri SQL dilinde mevcut becerilerini kullanabilirler ve Couchbase'i kolayca benimseyebilirler.

VEKTOR ARAMA

MongoDB, yalnızca Atlas üzerinde vektör aramayı desteklediği için çalışması internet erişiminin olup olmadığına bağlıdır. Bu da internet erişimi yoksa vektör aramanın da yapılamayacağı anlamına gelir.

Couchbase Mobile ise, hem bulut veritabanı platformu Couchbase Capella'da hem de cihaz üzerinde çalışan Couchbase Lite'da vektör aramayı destekler. Bu da çevrimdışı öncelikli uç yapay zeka yeteneklerinin kullanılabilmesine olanak tanıyarak uygulamaların geleceğe hazır olmasını sağlar.

VERİ SENKRONİZASYONU

MongoDB'nin senkronizasyon çözümü peer-to-peer senkronizasyonu desteklemiyordu. Bu da Atlas'a internet bağlantısı olmadan senkronizasyon yapamayacağı ve özel conflict-resolution çözümlerini desteklemediği anlamına geliyordu.

Couchbase Mobile peer-to-peer senkronizasyon sunar. Böylece internet bağlantısı veya merkezi bulut kontrol noktası gerektirmeden yerel cihazlar arasında veri senkronizasyonunun gerçekleştirilmesini sağlar. Ek olarak geliştiriciler, Couchbase Mobile'ı kullanarak özelleştirilmiş conflict-resolution çözümleri yaratabilirler.

CİHAZ PLATFORMU DESTEĞİ

Atlas Device Sync, Android, iOS, React Native ve .NET gibi mobil cihaz platformlarını destekliyordu.

Couchbase Mobile, yukarıdaki tüm platformları desteklemesinin yanı sıra C API ile geliştiricilerin Arduino ve Raspberry Pi gibi tek kartlı bilgisayarlarda kaynakları sınırlı IoT cihazlarına veri işleme özelliğini entegre etmelerine olanak tanıyor.

Couchbase Mobile ve MongoDB Atlas Device Sync/Atlas Device SDK'ların özelliklerinin ayrıntılı bir karşılaştırmasını sunan bu tablo ile daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Buradaki GitHub kılavuzu da Android, .NET, Objective-C ve Swift dahil olmak üzere Atlas Device SDK ve Couchbase Lite işlevlerini karşılaştırıyor.

MONGODB ATLAS'DAN COUCHBASE MOBİLE'A GEÇİŞ İÇİN GEREKEN KAYNAKLAR

Veritabanı geçişleri zorlu bir yolculuktur. Büyük bir titizlikle planlanmış geçişlerde dahi beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir. MongoDB Atlas Device Sync/Atlas Device SDK'dan Couchbase Mobile'a geçişte süreci kolaylaştırmak ve mümkün olduğunca sorunsuz bir hale getirmek için bir dizi kaynak bulunuyor.

Buradan, veri modelleme, veri geçişi ve uygulama geçişi dahil olmak üzere geçiş için teknik hususları ve yaklaşımları ayrıntılı olarak ele alan kapsamlı bir kılavuza erişim sağlayabilirsiniz. Bu kılavuz, MongoDB Atlas Device SDK'dan Couchbase Mobile'a geçiş yapan geliştiriciler için mutlaka okunması gereken bir kaynaktır.

Bulut tabanlı satış noktası (POS) teknolojisi sağlayıcısı Quantic'in Yazılım Mühendisliği ve Uyumluluk Yöneticisi, hazırladığı bu webcast'te şirketin Realm yerine Couchbase Mobile'ı tercih etme nedenlerini açıklıyor.

Couchbase ortaklarından MOLO17 ile hazırlanan bu videoda, gerçek zamanlı hibrit veri entegrasyon platformu GlueSync'in, MongoDB Atlas'tan Couchbase Capella'ya verileri kolayca aktarmalarına nasıl yardımcı olduğu ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Ek olarak, Atlas Device SDK'larından Couchbase Mobile'a nasıl geçiş yapılacağına dair aşağıdaki ayrıntılı videoları da izleyebilirsiniz. Bu videolar, geçiş yapacak mobil geliştiriciler için mutlaka izlenmesi gereken kaynaklardır: iOS için; Android için; .NET için.

SONUÇ

Couchbase Mobile; geliştirici dostu, yapay zeka uyumlu bir mobil uygulama veritabanıdır ve buluttan uca ve IoT cihazlarına kadar SQL desteği, yerleşik senkronizasyon ve vektör arama özelliklerini sunar. Mobil yeteneklerimiz, en büyük stratejik farklılıklarımızdan biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle PepsiCo, Emirates, Lotum ve AutoCrib dahil olmak üzere yüzlerce müşteri, yüksek ölçekli mobil uygulamaları için Couchbase Mobile'ı kullanmaktadır.

On yılı aşkın bir süredir görev açısından kritik mobil uygulamaları destekleyen deneyimimizle mobil uygulama geliştirme alanında lider olmaya kararlıyız ve çevrimdışı öncelikli mobil ve IoT uygulamalarına güç sağlamak için yenilikçi yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Müşterilerin Couchbase'i kullanarak her zaman çevrimiçi mobil uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde nasıl geliştirdiklerini öğrenmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Ek olarak, buradan kaydınızı yaparak Capella App Services'ı hemen ÜCRETSİZ kullanmaya başlayabilirsiniz.