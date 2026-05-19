ANKARA (İGFA) - Mogan Gölü'ne köprü yapımı sırasında arıtılmadan atık su deşarj ettiği tespit edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi. Olayla ilgili sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, 'Halihazırda Mogan Gölü'ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yürütülen köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattı üzerinden Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gölün 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' statüsünde bulunması nedeniyle çevre ihlaline ilişkin cezanın iki katı uygulanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Ayrıca olayla ilgili sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

ABB: 'ŞU ANDA HERHANGİ BİR DEŞARJ YOK'

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Mogan Gölü'ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle uygulanan çevre cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gölbaşı ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında kapasitesi yetersiz kalan yağmur suyu hatlarının yenilendiği belirtildi.

İmalat sürecinde yağmur suyu altyapısının geçici olarak deşarj edildiği ifade edilen açıklamada, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin ardından gerekli tamirat ve düzenlemelerin kısa sürede tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, süreç boyunca ilgili kurumların düzenli olarak bilgilendirildiği belirtilerek, 'Hâlihazırda Mogan Gölü'ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir' denildi.